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«Пара влюблённых застряла на высоте»: в Челябинске остановилось колесо обозрения
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«Пара влюблённых застряла на высоте»: в Челябинске остановилось колесо обозрения 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинске остановилось колесо обозрения у торгово-развлекательного комплекса «Горки» в момент, когда в кабинках находились люди. Ремонтная бригада пытается запустить аттракцион. Об этом сообщил читатель 74.ru.
— Поломка случилась в 17 часов. Люди сидят в кабинках. Сколько точно человек застряли, неясно. В одной из кабинок видно влюблённую пару. Они находятся чуть выше середины колеса, — рассказал очевидец Юлиан Кузнецов. — Аварийная бригада пытается устранить неполадки, но пока безрезультатно. Они планируют отключить электричество и вручную ломиком запустить механизм.
Колесо обозрения открыли у «Горок» осенью прошлого года. Его высота 50 метров, аттракцион делает полный оборот за 14 минут. Он оснащён 32 современными кабинками с круговым остеклением, удобными сиденьями и климат-контролем.
Изначально колесо обозрения располагалось в Адлере во время проведения Олимпиады. Из-за изменения концепции развития земельного участка, где стоял аттракцион, его переместили в Челябинск. Перед запуском в кабинки загружали мешки с песком, проверяя таким образом надежность конструкции.
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