Труд как жертвоприношение. В Коми на производстве гибнут десятки мужчин

Эти люди не собирались умирать. Просто в очередной раз разгильдяйство и пренебрежение элементарными правилами безопасности сыграли злую шутку.

Домой живыми не вернулись

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи допросят представителей организации, которой принадлежит гусеничное транспортное средство. Прокуратура Коми заявила, что проверит соблюдение законодательства об охране труда и технике безопасности в деятельности компании «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» и его подрядных организаций (погибшие трудились в организациях, обслуживающих промысел Кыртаёльского газоконденсатнонефтяного месторождения. — Авт.).

Ну а пока надзорные органы разбираются в случившемся, вдовы, матери, отцы и дети погибших работяг льют слёзы: ждали мужчин домой живыми, а вернулись они в гробах. В нашей стране часто так бывает: один роковой случай вскрывает суть большой и серьёзной проблемы, о которой все вроде бы давно знали, но предпочитали молчать.

Смертельная перевахтовка

Уже известно, что в тот злосчастный день внутри газушки (советский гусеничный снегоболотоход ГАЗ-34039. — Авт.) находились 9 человек — водитель и 8 пассажиров. Работники закончили свою вахту и не стали дожидаться перевахтовки (сменщиков). По предварительной информации, вахтовики должны были уехать на следующий день — начальство предупреждало, что за ними приедет лодка. Но рабочим поскорее хотелось домой. Поэтому ребята попросили водителя вездехода довезти их до железнодорожной станции.

«Водитель видел, куда ехал, видел, что ручей вскрылся. Он мог высадить пассажиров хотя бы на крышу. Почему так не сделал? Тем более что этот вездеход грузовой. Внутри салона ручки, которая открывает дверь изнутри, вообще не было. Они бы и в окно не пролезли: оно крошечное, только кошку протиснуть в него можно», — говорит коллега погибших.

Когда вездеход при переезде через лесной ручей стал тонуть, водитель и пассажир на переднем сидении успели выпрыгнуть, а люди в салоне оказались заперты. Экспертиза показала, что вахтовики скончались от переохлаждения.

На следующий день после трагедии трудиться на промысле прибыли новые работники. Не секрет, что сотрудники подрядных организаций сильно ущемлены в правах: многие работают на вахте без официального оформления, для водителей, например, не предусмотрены бытовки. Поэтому они едят, спят, живут в течение 15-30 дней в своих агрегатах.

Но вахтовики знают, куда едут. Многие из них десятилетиями так живут и работают. И жаловаться мужики-трудяги не привыкли. Ведь потерять единственный источник заработка страшнее, чем некоторое время потерпеть бытовые неудобства.

На нелегальном положении

Председатель Территориальной Коми республиканской организации Нефтегазстройпрофсоюза России Виктор Журавлёв считает, что работники подрядных организаций часто оказываются заложниками ситуации.

«На крупных предприятиях нефтяной отрасли у нас порядок. Люди на вахтах живут и работают в достойных условиях. Мы часто выезжаем с проверками на предприятия и серьёзных нарушений давно не фиксировали, — говорит профсоюзный лидер. — А вот в подрядных организациях бывает иначе: там стараются на многом экономить. Мы, например, не знаем, обеспечивают ли они своих сотрудников спец­одеждой, проводят ли инструктаж по технике безопасности».

Несмотря на то, что рычагов контроля над подрядчиками достаточно ( Ростехнадзор , ин­спекция труда и другие ведомства), многие работники закрывают глаза на очевидные нарушения.

«Найти работу в городе, а тем более на селе — трудно. Поэтому люди соглашаются работать на любых условиях, порой и нелегальных, рискуют своей жизнью, чтобы не потерять работу», — говорит один из рабочих.

А ведь трагедии на производстве в Коми случаются регулярно. Взрыв на шахте «Северная» в Воркуте зимой 2016 года унёс жизни 30 горняков и 6 спасателей. Взрыв на шахте «Воркутинская» в 2013 году — погибли 19 человек. В 2007 году из-за взрыва метана на шахте «Комсомольская» погибли 11 человек. Этот список можно продолжать. Ясно одно: часто следствие не находит виновных в гибели людей. Ведь там, где есть миллиардные прибыли, работает правило: деньги любят тишину. А как же жизнь людей?