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Пивзавод хотят освободить от соблюдения ограничения на движение грузовиков по Самаре
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Пивзавод хотят освободить от соблюдения ограничения на движение грузовиков по Самаре 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области на днях подпишут постановление об ограничении въезда грузовиков, имеющих максимальную массу более 3,5 тонны, в столицу региона. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.
— Большегрузам нельзя будет въезжать в Самару с 6:00 до 24:00 с 14 июня по 17 июля. Но по автозаправочным станциям мы приняли отдельное решение. Грузовики, которые доставляют бензин на АЗС, расположенные в районе фан-зоны и на Московском шоссе, смогут проезжать в города с 13:00 до 15:00, — рассказал Владимир Василенко.
По его словам, исключением может стать и грузовой транспорт пивзавода.
— Сейчас мы обсуждаем варианты. Всё-таки хотелось бы потчевать гостей своим пивом, — сказал вице-мэр. При этом ритейлерам и другим предприятиям чиновник рекомендовал задействовать в доставке грузов «Газели».
Ограничат движение грузовиков и по участкам трасс в районе Самары. 63.ru публиковал проект карты-схемы размещения контрольно-пропускных пунктов.
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