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Петербург встал в пробках из-за приезда гостей ПМЭФ
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Петербург встал в пробках из-за приезда гостей ПМЭФ 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Движение по внутреннему кольцу КАД затруднено из-за приезда в Петербург гостей ПМЭФ, пишут очевидцы в соцетях. Водители теряют время в пробках днем 23 мая.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», в настоящее время длина пробки у развязки с Витебским проспектом превышает 7 километров и продолжает расти.
По предварительным данным, дороги в Северной столице перекрыли из-за прибытия гостей Петербургского международного экономического форума, который официально откроется в городе только завтра, но первые мероприятия проходят уже сегодня, 23 мая.
Автомобилисты советуют друг другу пользоваться метро.
Напомним, ПМЭФ-2018 пройдет в городе на Неве с 24 по 26 мая.
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