Прокуратура потребовала от властей Воронежа разобраться с пробками на улице Шишкова 

Дорожники начали готовиться к расширению дороги. Прокуратура потребовала от воронежских чиновников решить проблему вечных пробок на улице Шишкова. Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. По словам правоохранителей, за последние четыре года в Северном микрорайоне «выросло» много новых домов, и плотность населения стала настолько большой, что местные дороги не выдерживают потоки автомобилей. Каждый день, особенно утром и вечером, движение здесь сильно затруднено. А городские власти не особо стараются решить эту проблему. В частности, дорожники не модернизировали схему движения в районе, чтобы повысить пропускную способность дорог, лучше организовать проезд к новостройкам, говорят в ведомстве. — Кроме того, не начато проектирование и строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева, несмотря на то, что земельный участок для данных целей ранее передан правительством области МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Также не уделено достаточного внимания необходимости реализации проекта реконструкции ул. Шишкова (от Московского проспекта до ул. 45 Стрелковой дивизии), предусматривающего, в том числе увеличение числа полос для движения транспортных средств, — рассказывают в прокуратуре. Об этих и других нарушениях правоохранители уведомили главу города и потребовали решить все проблемы как можно скорее. Ход работ находится на контроле прокуратуры. Как отмечают стражи порядка, в мэрии уже начали предпринимать меры и готовить проектную документацию.