ГИБДД пригрозила Асбесту и Горноуральскому ГО закрытием дорог

Управление областной Госавтонспекции пригрозила администрациям Асбеста и Горноуральского городского округа ограничением пассажирских перевозок, в том числе и перевозок детей на транспорте. Причина — ничтожное состояние дорог, сообщает в четверг, 24 мая, «АиФ-Урал»

В дорожной инспекции вынесли предупреждение и обвинили власти двух муниципалитетов Свердловской области в полном бездействии на устранение недостатков дорожного полотна. «Так, на улице Краснознаменная в селе Лая, а также автодорогах „Лая-Балакино“ и „подъезд к поселку Горноуральский“, выявлены значительные дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков. Помимо этого, в черте населенного пункта отсутствуют тротуары и искусственное наружное освещение», отметили в дорожном ведомстве.

В Асбесте автоинспекторы выявили аналогичные нарушения. Например, поворот с региональной дороги, ведущий в сторону Асбеста, поселка Малышева и Рефтинского, по мнению инспекторов, доведен до аварийного состояния. История с устранением неполадок длится с 2017 года и до сих пор не меняется, а проведенный здесь ямочный ремонт только скрывает аварийное состояние дороги.

В обоих случаях в УГИБДД отмечают, что если неисправности не будут устранены до 1 июня 2018 года, то инспекторы будут вынуждены закрыть на этих участках транспортное сообщение. «В случае неисполнения требований Госавтоинспекции в установленные сроки, будут приняты меры по ограничению пассажирских перевозок, в том числе запрещению перевозок детей „школьным автобусом“, — заключили в дорожном надзорном ведомстве.

По данным управления, с начала мая этого года в регионе выявлено более 9 тысяч дорожных недостатков и выписано 794 предписания. За нарушение содержания дорог выписано 436 протоколов.