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ГИБДД пригрозила Асбесту и Горноуральскому ГО закрытием дорог
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ГИБДД пригрозила Асбесту и Горноуральскому ГО закрытием дорог 

АиФ Урал 5 часов назад
Фото: АиФ Урал
Управление областной Госавтонспекции пригрозила администрациям Асбеста и Горноуральского городского округа ограничением пассажирских перевозок, в том числе и перевозок детей на транспорте. Причина — ничтожное состояние дорог, сообщает в четверг, 24 мая, «АиФ-Урал».
В дорожной инспекции вынесли предупреждение и обвинили власти двух муниципалитетов Свердловской области в полном бездействии на устранение недостатков дорожного полотна. «Так, на улице Краснознаменная в селе Лая, а также автодорогах „Лая-Балакино“ и „подъезд к поселку Горноуральский“, выявлены значительные дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков. Помимо этого, в черте населенного пункта отсутствуют тротуары и искусственное наружное освещение», отметили в дорожном ведомстве.
В Асбесте автоинспекторы выявили аналогичные нарушения. Например, поворот с региональной дороги, ведущий в сторону Асбеста, поселка Малышева и Рефтинского, по мнению инспекторов, доведен до аварийного состояния. История с устранением неполадок длится с 2017 года и до сих пор не меняется, а проведенный здесь ямочный ремонт только скрывает аварийное состояние дороги.
В обоих случаях в УГИБДД отмечают, что если неисправности не будут устранены до 1 июня 2018 года, то инспекторы будут вынуждены закрыть на этих участках транспортное сообщение. «В случае неисполнения требований Госавтоинспекции в установленные сроки, будут приняты меры по ограничению пассажирских перевозок, в том числе запрещению перевозок детей „школьным автобусом“, — заключили в дорожном надзорном ведомстве.
По данным управления, с начала мая этого года в регионе выявлено более 9 тысяч дорожных недостатков и выписано 794 предписания. За нарушение содержания дорог выписано 436 протоколов.
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