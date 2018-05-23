ГИБДД назвала опасные для жизни свердловские дороги

Свердловская Госавтоинспекция назвала самые разбитые дороги на территории региона. Наиболее критичная ситуация сложилась с магистралями в Горноуральском городском округе.

Значительные дефекты дорожного покрытия обнаружили на улице Краснознаменной в селе Лая, а также на автодорогах «Лая — Балакино» и «подъезд к поселку Горноуральский». Кроме того, на этих участках нет дорожных знаков, а в черте населенного пункта отсутствуют тротуары и фонари.

"По данным автодорогам проходят маршруты пассажирских автобусных перевозок, а также маршрут движения школьного автобуса. Значит, существует реальная угроза жизни и здоровью перевозимых пассажиров", — подчеркнули в ведомстве.

В адрес администрации Горноуральского ГО направлено предписание с требованием устранить недостатки до 1 июня 2018 года.

Аналогичная проблема с бездействием органов местного самоуправления сложилась в Асбесте. Дорожная ситуация в городе оценивается крайне неудовлетворительно. До аварийного состояния доведен путепровод на въезде с региональной дороги (а это единственная артерия в Асбест и поселки Малышева, Рефтинский) — там разрушены ограждения и асфальтовое покрытие.

"Косметический (ямочный) ремонт скрывает аварийное состояние путепровода. Госавтоинспекцией инициирована и проведена внеочередная комиссия по безопасности дорожного движения, на которой главе города озвучены вынужденные меры ограничить движение общественного транспорта и грузовых тяжеловесных транспортных средств", — сообщили в пресс-службе.