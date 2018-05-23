Закаливает и молодит. Основатель велоклуба о плюсах смены авто на байк

Холод не страшен

Елена Панкова , «АиФ-СК»: Евгений, многие пересаживаются на велосипеды только с наступлением тепла. Вы на работу и обратно ездите на байке в любую погоду. Зимой, наверное, трудно?

Евгений Головащенко: Да, несколько лет назад я полностью отказался от автомобиля и пересел на велосипед. Почему? Всё просто: на байке передвигаться гораздо свободнее. Я ощущаю себя независимым от пробок, покупки бензина, необходимости сдавать на права, техосмотров.

Зимой, конечно, ездить гораздо сложнее, чем летом. Но есть современная тёплая и при этом лёгкая, не сковывающая движений одежда. И если раньше не было зимней резины для велосипедов, то теперь есть и она.

— Тем не менее статистика утверждает, что лишь 5% ставропольцев ездят на работу на велосипеде. Есть мнения, что одни боятся сильно вспотеть, а другим тяжело из-за холмистого рельефа.

— Нет, у велосипедистов не такая уж тяжёлая физическая нагрузка. Поэтому сильно вспотеть не получается. Да и рельеф в Ставрополе не слишком крутой. Другое дело боязнь, что можешь попасть на байке в ДТП.

Не надо ничего бояться! Нужно просто знать правила дорожного движения и соблюдать их. Я всего раз за много лет (а на велосипед пересел более 10 лет назад) едва не попал в аварию. Меня «подрезал» один автомобилист. К счастью, всё обошлось.

Нет, думаю, проблема в том, что большинство россиян, в отличие от иностранцев, не так давно стали автовладельцами. Не накатались наши люди ещё в своё удовольствие на машинах. Чтобы велодвижение стало массовым, нужен пример.

Не для школьников?

— У вас прекрасная подтянутая фигура. А вред от поездок по городу есть? Всё-таки выхлопы.

— Ну, если выхлопы летят слева, ветерок их от меня относит. (Улыбается.) Что касается пользы от такого передвижения, она большая. Я закалился и теперь редко страдаю от простуд. Никаких диет не придерживаюсь.

— Сколько времени в день нужно кататься на велосипеде, чтобы быть в хорошей физической форме?

— Даже если вы будете проводить в седле всего полчаса, это принесёт вам ощутимую пользу. Никаких противопоказаний в данном случае нет.

— Почему же нет велосипедов в школах?

— В одной из школ Ставрополя несколько лет назад байки появились. По какой-то программе их закупили. Но спустя время осталось лишь несколько штук, остальные заржавели.

Почему так получилось? Да потому что за велосипедами нужно следить, время от времени ремонтировать их. Кто этим будет заниматься? Проще детей заставить бегать вокруг школы. А ведь велосипед полезнее бега.

Равнение на Европу

— Ваш клуб велосипедистов «Адреналин» не так давно стал проводить что-то типа «Тур де Франс».

— Пока нам, конечно, далеко до «Тур де Франс». Но мне как-то пришла в голову идея стать рандоннёром (участником квалификационных велосипедных заездов. — Авт.). Ведь это гораздо интереснее, чем просто кататься туда-сюда.

Суть в том, что любители участвуют в бреветах — зачётных выездах на длинные дистанции — от 200 до 1200 км.

Маршруты согласовываем с международным клубом рандоннёров. Благодаря этому активные участники затем могут принять участие и в европейских марафонах.

Если велосипедист проедет бреветы на 200, 300, 400 и 600 км в зачётное время, он заработает медаль. После четырёх заездов любитель получает право принять участие в марафоне Париж-Брест-Париж на 1200 км.

Мы уже проложили маршрут длиной 600 километров. Проезжаем Ставрополье, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край.

— Говорят, любители велосипедных марафонов из Ростовской области специально прокладывают свои маршруты в Ставропольский край, чтобы полюбоваться нашими горами и холмами.

— Да, у нас очень живописный ландшафт. Кстати, каждый год на Кавминводы съезжаются тысячи велосипедистов.

— А много в крае велосипедистов-марафонцев?

— Нет, пока мало, хотя в целом несколько сотен. Все они мужчины, причём в основном средних лет. Пока только одна женщина присоединялась к нам. Мало и молодых людей. Увы, физическая подготовка многих из них оставляет желать лучшего.

Мне 50 лет, и я кроме велосипедного никаким спортом не занимаюсь. Тем не менее езжу не хуже молодых.

Но я оптимист и верю в то, что движение велосипедистов на Ставрополье станет массовым. Но для этого нужно, чтобы энтузиастов было как можно больше.

— Ваши близкие ездят на велосипедах?

— Жена — нет, а взрослая дочь время от времени использует двухколёсный транспорт, чтобы добраться на нём к месту работы. Но, как правило, делает это в тёплую погоду. А зимой и осенью использует автомобиль.

— Как оторвать подростков от гаджетов и приобщить к спорту, в том числе велосипедному?

— Только личным примером! Но, к сожалению, родители редко его показывают.

— Сейчас велосипедисты нередко берут с собой даже в дальние поездки крохотных детей и собак. Как вы к этому относитесь?

— Не вижу в этом ничего страшного. Кресла на современных двухколёсных машинах очень удобные. Если «водитель» — человек ответственный и аккуратный, всё будет в порядке.

— В Ставрополе всего одна велодорожка и не так много велопарковок. Вам это мешает?

— Нет, я из-за этого не страдаю. Для парковки своего железного коня часто использую столбы и даже деревья, а велодорожки мне не нужны.

Но они нужны другим любителям. Однако пока в краевой столице есть лишь одна такая дорожка — в парке Победы, да и ту сделали абы как. Как человек, который занимается строительством, я возмущён тем, сколько нарушений допустили те, кто этим занимался.

И что мы в итоге видим? Для велосипедистов места нет, потому что дорожку облюбовали пешеходы. На центральной аллее парка Победы кататься запретили. И где любителям здорового образа жизни дышать свежим воздухом?

— А часто ли в крае воруют велосипеды?

— Частенько. Советую не оставлять байки на ночь на улице. Если нужно днём припарковать велосипед, старайтесь поставить возле деловых центров и офисных зданий.