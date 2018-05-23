Озвучены подробности взрыва на рыболовецком судне в Светлом

Транспортная прокуратура озвучила подробности взрыва, который произошел 22 мая на судне «МРТК 0640», стоявшее на причале в Светлом.

Инцидент произошел в тот момент, когда старший механик и помощник механика занимались демонтажем двигателя.

По предварительной версии, чтобы упростить работу, старший механик решил сделать отверстие в переборке между машинным отделением и трюмом. Он позвал сторожа, который умеет работать на газосварочном оборудовании. Когда он начал работу, сдетонировали топливные пары. Травмы получил 36-летний помощник механика. С серьезными ожогами он госпитализирован, медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

«На месте происшествия работают следователи. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, причин и условий, способствовавших данному происшествию», — сообщили в следственном отделе.