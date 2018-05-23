Vattenfall запустил в эксплуатацию накопитель энергии из батарей BMW i3

Великобритания теперь является домом для одного из крупнейших проектов по накоплению и хранению энергии, состоящего из батарей. Шведская компания Vattenfall подключила в общей сложности 500 батарей BMW i3 к береговой ветровой ферме Pen y Cymoedd в Уэльсе, создав самую крупную установку в Великобритании. Накопитель энергии состоит из шести контейнеров, которые представляют собою надежный источник для хранения энергии.

Это не впервые, когда автомобильные батареи были использованы для хранения энергии. Например, Renault использует батареи Zoe на «умном острове». Однако это самый масштабный проект от Vattenfall на сегодняшний день, который намекает как в будущем могут выглядеть накопительные станции в Великобритании и за её пределами.

Это также иллюстрирует, в силу чего некоторые автопроизводители смогут процветать в будущем. Подобное крупномасштабное развертывание батарей, не только помогает им максимально использовать их производство EV (им не нужно ограничивать выпуск батарей для автомобилей), но и помогает повторно использовать аккумуляторы с уже неактуальных автомобилей.