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Журналистка остановила коня на скаку во время прямого эфира
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Журналистка остановила коня на скаку во время прямого эфира 

Москва24 18 минут назад
Фото: Москва24
Спортивный корреспондент бросилась под копыта помчавшего коня, пытаясь остановить животное. Девушка упала, но не выпустила поводья и смогла усмирить животное.
Журналистка готовила сюжет о скачках для одного из спортивных телеканалов, когда один из коней неожиданно скинул наездника и понесся по трассе.
Девушка встала на пути у животного, которое бежало со скоростью около 50 километров в час, пытаясь его остановить. Она схватилась за поводья и упала. Конь немного протащил репортера по земле но все же в итоге остановился, сообщают «Дни.ру». Смелый поступок восхитил коллег журналистки и спортсменов.
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