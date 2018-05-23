Журналистка остановила коня на скаку во время прямого эфира

Спортивный корреспондент бросилась под копыта помчавшего коня, пытаясь остановить животное. Девушка упала, но не выпустила поводья и смогла усмирить животное.

Журналистка готовила сюжет о скачках для одного из спортивных телеканалов, когда один из коней неожиданно скинул наездника и понесся по трассе.

Девушка встала на пути у животного, которое бежало со скоростью около 50 километров в час, пытаясь его остановить. Она схватилась за поводья и упала. Конь немного протащил репортера по земле но все же в итоге остановился, сообщают «Дни.ру». Смелый поступок восхитил коллег журналистки и спортсменов.