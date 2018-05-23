Пензячка отсудила 300 тыс. руб. из-за травм при высадке из поезда «Махачкала-Москва»

В Пензенской области жительница поселка Тамала отсудила у АО «Федеральная пассажирская компания» 300 тысяч рублей за компенсацию морального вреда.

В своём иске женщина указала, что 23 октября 2016 они приехала в Тамалу на поезде «Махачкала-Москва». В месте остановки вагона не было платформы и было очень темно. При спуске пассажирка не смогла дотянуться ногой до земли, так как расстояние от нижней ступени было более метра, нога соскользнула со ступеньки, и женщина упала на щебень. Повредив ногу пострадавшая не могла идти, ее на руках донесли до автомобиля ее мужа и привезли в больницу. Медики обнаружили переломы левой ноги. Эти травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью. Женщина перенесла три операции, но так и не могла самостоятельно передвигаться.

«Решением Белинского районного суда Пензенской области, вынесенным ранее, полученная травма признана страховым случаем, в ее пользу было взыскано 320 000 руб. Истица считает, что в случившемся виновен ответчик, который ненадлежащим образом оказал услуги по перевозке пассажиров. Она просила взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда, так как она до сих пор испытывает боль и боится, что больше никогда не сможет ходить», — сообщили в пресс-службе областного суда.

Пассажирская компания исковые требования не признала, посчитав падение пензячки несчастным случаем.

Суд пришел к выводу, что вина в этом инциденте все же лежит на перевозчике АО «Федеральная пассажирская компания». Проводник открыл дверь со стороны, где отсутствовала платформа, не предупредил пассажира об опасном спуске и находился в вагоне, когда пассажирка спускалась по лестнице, не оказав ей содействие при высадке.

В результате суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истицы в счёт возмещения компенсации морального вреда 300 000 руб. Решение вступило в законную силу.