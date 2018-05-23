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Сверхреалистичный робот умеет смотреть прямо в глаза. Видео
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Сверхреалистичный робот умеет смотреть прямо в глаза. Видео 

Вести.Ru 19 часов назад
Фото: Вести.Ru
Британская компания Engineering Arts недавно анонсировала программно-аппаратный комплект Mesmer для создания человекоподобных роботов. Первым на основе этого конструктора был собран робот-гуманоид по имени Фред: он обладает собственным скелетом и металлическим позвоночником, а в его в черепную коробку вставлен электронный мозг.
На создание Фреда ушло всего 12 недель. Внешность и голос ему подарил британский актер Тедрой Ньюэлл. Механикам EA удалось воспроизвести лицо с точностью до мельчайших деталей, вплоть до отдельных складок кожи и пор. За движение головы и конечностей отвечают бесшумные моторы с высоким крутящим моментом. Общаясь с человеком, Фред способен поддерживать зрительный контакт.
Правдоподобная копия Ньюэлла была разработана по заказу авторов телесериала «Мир Дикого запада» (Westworld). В апреле, в рамках продвижения второго сезона популярного ТВ-шоу, Фред попугал посетителей лондонского паба.
EA была основана в 2004 году. Фирма поставляет сверхреалистичных роботов паркам развлечений, киностудиям, академическим и исследовательским центрам. Некоторые модели выставляются в музее Мадам Тюссо.
Используемые в Mesmer компоненты — лидар, микрофоны, датчики глубины, камеры и моторы — EA разработала с нуля, поэтому все составляющие механизма работают слаженно. Их можно перепрограммировать и управлять ими дистанционно из любой точки планеты.
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Сколько стоят роботы из линейки Mesmer, в компании не говорят. Но известно, что цена за модель начального уровня, RoboThespian, стартует с $79 тысяч.
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