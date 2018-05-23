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Дорогу в деревне Варварино построят с опережением графика
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Дорогу в деревне Варварино построят с опережением графика 

Префектура ТиНАО города Москвы 19 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Рабочие обещают достроить дорогу в деревне Варварино поселения Краснопахорское завтра, 24 мая.
Специалистам осталось уложить последний слой смеси и залить площадь будущей трассы асфальтом.
— Нам поставили задачу: выполнить все работы до середины июля. Дорогу в настоящий момент прокладывают восемь человек. Мы идем с опережением графика. Завтра все будет готово, — рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и развития территории администрации поселения Краснопахорское Павел Козлов.
Протяженность нового дорожного полотна в деревне Варварино составит пять километров.
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