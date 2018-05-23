Строительство трассы в обход Оренбурга в сторону Казахстана завершится в августе

МОСКВА, 23 мая. / ТАСС /. Дорогу в обход Оренбурга в сторону Казахстана сдадут в августе 2018 года, сообщает в среду пресс-служба Росавтодора.

"Уже в августе этого года введут в эксплуатацию первый пусковой комплекс обхода Оренбурга. На строительство этого важного для областного центра и всего региона объекта из федерального бюджета в виде трансфертов поступило 450 млн рублей", — говорится в сообщении, опубликованном по итогам рабочей встречи главы Роавтодора Романа Старовойта и губернатора Оренбургской области Юрия Берга

Ранее сообщалось, что трасса в обход Оренбурга на участке от автодороги Оренбург — Беляевка до дороги Оренбург — Илек — казахстанская граница позволит снизить грузопоток в областной центр. Указанную трассу протяженностью 12 км с двумя путепроводами и двумя многоуровневыми развязками строят с осени 2015 года.

Также сообщается, что в федеральную собственность передадут дорогу межрегионального значения Оренбург — Орск — Челябинск. Маршрут играет важную роль в социально-экономическом развитии двух областей и расширении экономических связей между ними.

Сеть автодорог общего пользования федерального значения Оренбургской области составляет 977 км. В нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии находится 80% от всей протяженности. На строительство и содержание подведомственных Росавтодору трасс на территории региона в 2018 году предусмотрены средства федерального бюджета в размере 4,4 млрд рублей.