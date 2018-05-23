Механик задал кардиологу один простой вопрос. Но не был готов услышать такой ответ

Механик удалял головку цилиндра из двигателя мотоцикла Харли, когда он увидел известного кардиолога.

Кардиолог ожидал менеджера по сервису, чтобы тот осмотрел его велосипед, когда механик закричал через весь гараж: ‘Эй Доктор, хотите посмотреть на это?’

Кардиолог, немного удивленный, подошел к нему. Механик выпрямился, вытер руки тряпкой и спросил: «Так Доктор, посмотрите на этот двигатель. Я открыл его сердце, вынул клапаны, убрал все неполадки, и когда я закончу, он будет работать, как новенький… Так почему я получаю 39 675$ в год, а Вы получаете намного больше (1 695 759$), когда Вы и я делаем в основном одну и туже работу?’

Кардиолог сделал паузу, улыбнулся и наклонившись сказал ему шепотом: „Попытайтесь сделать тоже самое, но с включенным двигателем. “