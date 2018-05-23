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На Машинистов провалилась проезжая часть
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На Машинистов провалилась проезжая часть 

e1.ru 18 часов назад
Фото: e1.ru
На улице Машинистов возле дома № 3 провалился асфальт. Дыра в дороге появилась сегодня. Как рассказал житель этого района, пешеходы сами выставили канистру, чтобы никто не попал в этот капкан.
— Сегодня там женщина стояла, кому-то звонила, фотографировала. Она, видимо, и выставила канистру. Потом мужчина свою машину поставил и вместе с ней стал кому-то звонить. На прошлой неделе стояла аварийка, и всю неделю рядом с провалом в люке что-то делали.
В районной администрации сказали, что опасный участок огородят, но, когда его будут ремонтировать, пока что неизвестно.
— Это аварийный участок, его огородят, и ДЭУ поставит знаки, — рассказали в администрации Железнодорожного района.
Недавно мы писали, что на перекрёстке улиц Белинского и Карла Маркса провалился асфальт, причём после ремонта Водоканала. А в середине апреля мы измеряли самые глубокие дорожные ямы Екатеринбурга.
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