Власти крупных городов ЦФО намерены за три года обновить до 40% пассажирского транспорта

МОСКВА, 23 мая. / ТАСС /. Власти крупных городов Центрального федерального округа намерены в течение двух-трех лет обновить от 40% автопарка в транспортных компаниях. Для этого планируется привлекать бюджетные средства, а также безвозмездную помощь от властей столичного региона, рассказали корреспонденту ТАСС в администрациях городов.

Высокий процент износа пассажирского транспорта характерен для многих городов Центрального федерального округа. Так, например, администрация Липецка провела исследования, которые показали, что замене подлежат около 70% из 608 автобусов муниципальных и частных перевозчиков, ежедневно выходящих в рейсы. А в Брянской области автопарк обновлялся лишь в 2008-2009 годах, и только с 2017 года начались закупки новой техники.

За счет городского бюджета

Городскую программу обновления пассажирского транспорта в Липецке власти разработали и утвердили в 2017 году. Тогда же стартовал первый этап ее реализации — замена троллейбусного сообщения на автобусное. Администрация города закупила 21 автобус "ЛиАЗ" , еще 40 автобусов «Волгобас» приобрел крупнейший муниципальный перевозчик — предприятие «Липецкпассажиртранс».

"В 2018 году это предприятие за свои средства объявило еще две закупки: одна полностью завершена — это 10 автобусов марки «Волгобас», и еще 10 таких же автобусов мы ждем в ближайшее время", — сказала зампредседателя департамента транспорта администрации города Липецка Любовь Фролова.

По ее словам, всего в ближайшие три года планируется заменить около 40% городского транспорта — 400 единиц автобусов большой и средней вместимости. Новый транспорт необходим и частным перевозчикам, средний возраст автобусов, которые находятся у них в эксплуатации, составляет 21 год. Администрация города предложила всем компаниям компенсировать до 15% стоимости нового транспорта, в случае, если компании приобретут его за собственный счет. «И мы готовы им дать субсидию, потому что общественный транспорт в Липецке нас не устраивает, в том числе и у частных перевозчиков», — пояснила Фролова.

С помощью властей региона

Для решения транспортной проблемы власти города Брянска обратились за помощью в областное правительство. По решению губернатора Александра Богомаза в 2017-2018 годах из регионального бюджета выделено 700 млн рублей на приобретение автомобильного транспорта общего пользования. «В декабре 2017 года в Брянск поступило 20 низкопольных автобусов „ЛиАЗ“ среднего класса для перевозки пассажиров, в том числе лиц с ограниченными возможностями. В апреле 2018 года заключен муниципальный контракт на поставку 53 таких же городских автобусов, их планируют закупить до конца июня», — сказали в пресс-службе правительства региона, добавив, что суммарно автопарк Брянска обновится почти на 40%.

В плане-графике закупок Брянской городской администрации — приобретение в этом году еще 28 автобусов большого класса.

Обновление подвижного состава на муниципальных маршрутах Брянске уже дало результаты. «По итогам работы в четвертом квартале 2017 года и первом квартале 2018 года предприятия повысили собственный доход от перевозки пассажиров на 4,4 млн рублей. Выпуск троллейбусов на линию увеличился с 89 до 95 единиц, а количество сорванных рейсов по технической неисправности снизилось на 6%», — отметили в пресс-службе.

Безвозмездная поддержка Москвы

В Рязани вопрос обновления транспорта частично решают за счет автобусов и троллейбусов, ранее обслуживающих рейсы в Москве. Так с начала года ГУП «Мосгортранс» безвозмездно передал для нужд региона в рамках соглашения с правительством области и администрацией города 10 троллейбусов и 20 автобусов.

В середине мая 2018 года на встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным губернатор Калужской области Анатолий Артамонов также договорился о передаче в регион бывшего столичного общественного транспорта, сроки поступления техники пока не определены.

Власти Орла с 1 июня объявляют конкурс среди подрядчиков на доставку техники из столицы. Договоренности о передаче техники были достигнуты с властями Москвы в начале 2018 года. «Ожидаем поставок 20 автобусов, 15 трамваев и 13 троллейбусов. Их получат муниципальные компании, весь этот транспорт находится в рабочем состоянии», — сказал начальник отдела транспортного обслуживания администрации города Вадим Хрипунов.

Брянские муниципальные компании также рассчитывают безвозмездно получить 14 троллейбусов и 10 автобусов.