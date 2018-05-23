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Московский пенсионер резал масло и случайно вспорол себе живот
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Московский пенсионер резал масло и случайно вспорол себе живот 

Свободная пресса 17 часов назад
Помощь своей жене на кухне, едва не закончилась фатально для 65‐летненего жителя российской столицы.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, пенсионер решил разрезать замороженный кусок сливочного масла, но случайно вспорол себе живот.
Со слов супруги пострадавшего, в результате неосторожного движения нож выскользнул у него из рук и попал в живот.
Прибывшая на место ЧП бригада «Скорой помощи» экстренно госпитализировала пенсионера в одну из местных клиник. Врачи диагностировали ему колото-резаную рану передней брюшной стенки.
В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает, он получает всю необходимую медицинскую помощь.
По факту случившегося полиция проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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