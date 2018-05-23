Московский пенсионер резал масло и случайно вспорол себе живот

Помощь своей жене на кухне, едва не закончилась фатально для 65‐летненего жителя российской столицы.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах , пенсионер решил разрезать замороженный кусок сливочного масла, но случайно вспорол себе живот.

Со слов супруги пострадавшего, в результате неосторожного движения нож выскользнул у него из рук и попал в живот.

Прибывшая на место ЧП бригада «Скорой помощи» экстренно госпитализировала пенсионера в одну из местных клиник. Врачи диагностировали ему колото-резаную рану передней брюшной стенки.

В настоящее время жизни пострадавшего ничего не угрожает, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

По факту случившегося полиция проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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