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Жители Новокузнецка пришли в магазин голышом
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Жители Новокузнецка пришли в магазин голышом 

360tv.ru 17 часов назад
Посетителями продуктового магазина «Ярче» на улице Кирова в Новокузнецке стали обнаженные молодые люди. На протяжении нескольких минут они стояли в очереди на кассе, ничуть не смущаясь взглядов со стороны.
Пока парни терпеливо ждали возможности купить то, что им было нужно, другие зашедшие в магазин горожане, оглядывались на чудаков и фотографировали их.
Расплатившись, молодые люди поспешили скрыться.
Что именно они приобрели и почему пришли именно в таком виде, так и осталось загадкой.
На прошлой неделе голая женщина шокировала водителей, которые проезжали по трассе близ кубанского села Молдовка. Куда именно направлялась любительница голых прогулок неизвестно.
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