Жители Новокузнецка пришли в магазин голышом

Посетителями продуктового магазина «Ярче» на улице Кирова в Новокузнецке стали обнаженные молодые люди. На протяжении нескольких минут они стояли в очереди на кассе, ничуть не смущаясь взглядов со стороны.

Пока парни терпеливо ждали возможности купить то, что им было нужно, другие зашедшие в магазин горожане, оглядывались на чудаков и фотографировали их.

Расплатившись, молодые люди поспешили скрыться.

Что именно они приобрели и почему пришли именно в таком виде, так и осталось загадкой.

На прошлой неделе голая женщина шокировала водителей, которые проезжали по трассе близ кубанского села Молдовка. Куда именно направлялась любительница голых прогулок неизвестно.