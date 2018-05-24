Медведь показал туристам кто хозяин в Приморье

В Пожарском районе Приморского края в районе минерального источника «Ласточка» туристы встретили большого медведя. Об этом сообщило РИА VladNews.

Медведь вел себя спокойно, прогулявшись по автомобильной дороге, зверь ушел в лес.

«Люди приехали за папоротником, а там мишка гуляет», — подписали авторы видео в социальной сети.

«Налог на сбор грибов и растений не заплатили, вот и вышел из лесу принять плату в казну государства», — оставил комментарий пользователь к видеоролику в Instagram.