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Медведь показал туристам кто хозяин в Приморье
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Медведь показал туристам кто хозяин в Приморье 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Пожарском районе Приморского края в районе минерального источника «Ласточка» туристы встретили большого медведя. Об этом сообщило РИА VladNews.
Медведь вел себя спокойно, прогулявшись по автомобильной дороге, зверь ушел в лес.
«Люди приехали за папоротником, а там мишка гуляет», — подписали авторы видео в социальной сети.
«Налог на сбор грибов и растений не заплатили, вот и вышел из лесу принять плату в казну государства», — оставил комментарий пользователь к видеоролику в Instagram.
В Кемеровской области молодые люди заблудились в лесу и нашли помощь благодаря медведю. Спасаясь от хищника, они забрались на дерево, где мобильный телефон поймал сигнал. Туристы дозвонились в МЧС и спаслись.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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