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Южно-Уральская железная дорога сменила начальника
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Южно-Уральская железная дорога сменила начальника 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
Должность руководителя Южно-Уральской железной дороги занял Анатолий Храмцов, нового начальника коллективу 23 мая представил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, сообщают в пресс-службе ЮУЖД.
Как уточнили в компании, смена руководства связана с переходом прежнего начальника дороги Виктора Попова на пост председателя дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.
Анатолий Храмцов начал работать на железной дороге в 1986 году, был электромехаником сигнализации, заместителем начальника службы сигнализации, начальником Челябинской дистанции СЦБ. С июня 2008 года и до настоящего времени работал главным инженером Южно-Уральской железной дороги.
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