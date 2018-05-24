Южно-Уральская железная дорога сменила начальника

Должность руководителя Южно-Уральской железной дороги занял Анатолий Храмцов, нового начальника коллективу 23 мая представил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров , сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

Как уточнили в компании, смена руководства связана с переходом прежнего начальника дороги Виктора Попова на пост председателя дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

Анатолий Храмцов начал работать на железной дороге в 1986 году, был электромехаником сигнализации, заместителем начальника службы сигнализации, начальником Челябинской дистанции СЦБ. С июня 2008 года и до настоящего времени работал главным инженером Южно-Уральской железной дороги.