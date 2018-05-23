Воронежцы даже через суд не смогли добиться обустройства дороги у своих дачных участков

Людям пришлось обращаться к судебным приставам. Владельцы дачных участков на Дальних Садах даже с помощью радикальных мер, через суд, ремонта дороги добиться не могут. Управу Советского района обязали уложить новый асфальт на этом участке до октября 2017 года, однако к работам, судя по всему, никто и не собирался приступать. Говорят, денег нет. Безымянная улица в полтора километра объединяет целых семь садоводческих товариществ, а это около полутора тысяч дворов. Сплошные ямы и остатки асфальта — так выглядит дорога, которую не ремонтировали почти 20 лет. Водители и пешеходы ежедневно проявляют чудеса сноровки.