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Воронежцы даже через суд не смогли добиться обустройства дороги у своих дачных участков
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Воронежцы даже через суд не смогли добиться обустройства дороги у своих дачных участков 

Вести Воронеж 15 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Людям пришлось обращаться к судебным приставам. Владельцы дачных участков на Дальних Садах даже с помощью радикальных мер, через суд, ремонта дороги добиться не могут. Управу Советского района обязали уложить новый асфальт на этом участке до октября 2017 года, однако к работам, судя по всему, никто и не собирался приступать. Говорят, денег нет. Безымянная улица в полтора километра объединяет целых семь садоводческих товариществ, а это около полутора тысяч дворов. Сплошные ямы и остатки асфальта — так выглядит дорога, которую не ремонтировали почти 20 лет. Водители и пешеходы ежедневно проявляют чудеса сноровки.
— Я думаю, диалог с управой уже невозможен. Возможны только принудительные меры воздействия в лице обращения в органы, которые занимаются исполнением данного решения, а также в прокуратуру как надзирающего органа. По какой причине у нас город, которому выделяются значительные средства на ремонт асфальтовых автомобильных дорог, в столь длительный период не может отремонтировать её, — отмечает воронежец Сергей Журавлев. В управе Советского района ситуацию не комментируют. Ответственность перекладывают на управление дорожного хозяйства, там, в свою очередь, говорят, текущий ремонт — не их обязанность — этим должна заниматься управа. Между тем к делу скоро подключатся приставы — жильцы уже направили им жалобу о неисполнении решения суда.
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