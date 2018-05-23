«Тупые и бессовестные»: урок обращения с подчинёнными от президента Fiat Chrysler

Эта коротенькая заметка вовсе не про дизельгейт, а про старую истину: всё тайное рано или поздно становится явным.

В последние два года Fiat Chrysler отметился участием в череде резонансных событий, большей частью разочаровывающих своими подробностями о мире автомобильного бизнеса, который по определению — бизнес есть бизнес! — не может обойтись без махинаций, подтасовок и хладнокровных решений, ставящих под удар благополучие десятков тысяч наёмных работников. К примеру, выяснилось, что заявленные продажи второго поколения седана Chrysler 200 в 2016 году — сильно далеки от реальности. Американские дилеры, стараясь достичь нужных объёмов реализации и получить от Fiat Chrysler бонусы, продавали седаны сами себе и тут же выставляли их на повторную продажу (с «автовозным» пробегом) как подержанные.

Серджио Маркионне

Это оказалось куда выгоднее, чем затоваривать склады новыми экземплярами — новые седаны 200 пользовались крайне низким спросом. Fiat Chrysler со своей стороны хотел во что бы то ни стало сохранить на конвейере модель, спроектированную на тупиковой платформе Compact Wide. Через несколько месяцев после того, как история вскрылась, сборку остановили. А вот Dodge Viper , любимый поклонниками за неповторимый характер и V-образный 10-цилиндровый мотор, сошёл со сцены достойно, но с тихой грустью: преемников на горизонте нет, а производство свернули опять же по причине низкого спроса.

Прошлой осенью громыхнула весть о том, что семья Аньели, фактически владеющая концерном FCA, собирается распродавать своё автомобильное хозяйство по частям — это отголоски нескольких попыток Серджио Маркионне добиться объединения FCA с General Motors . Слабым утешением стало заверение представителей семьи оставить под своим контролем Ferrari , которая, вроде бы, к продаже не предполагалась. А вот поклонники Jeep изрядно напряглись, ведь на знаменитого производителя внедорожников обнаружилось аж три настойчивых претендента из КНР, среди которых, по мнению китайской прессы, наибольшие шансы были у Great Wall. Но отлегло, продавать передумали.

Меж тем, остаться в стороне от дизельгейта у FCA вряд ли получилось бы: доля продаж дизельных моделей у Fiat всегда была высока, Италия — одна из европейских стран, где чтят моторы на тяжёлом топливе, а на полноразмерные пикапы Ram 1500, которые в рейтинге самых популярных автомобилей США занимают третье место после Ford F и Chevrolet Silverado, ставят дизели Cummins. И это само по себе — уже повод для проверки, во время которой под подозрение попали и внедорожники Jeep Grand Cherokee с 3,0-лировыми дизелями. Интересно, что на FCA стали нападать не только регуляторы, под давлением которых концерн уже выплатил два копеечных (по сравнению с многомиллиардной контрибуцией VW ) штрафа в 70 и 105 млн долларов, но и собственные акционеры.

Так вот. Недавно в рамках судебного разбирательства по иску инвесторов к FCA вскрылась часть переписки, из которой видно, в каком ключе Президент Fiat Chrysler Серджио Маркионе обращается с Гуальберто Раньери, который в 2015 году отвечал за коммуникации в США. На следующий день после признания менеджерами VW использования обманного программного обеспечения на дизелях, пиар-менеджер FCA проявил инициативу и уведомил общественность, что компания не использовала аналогичное немецкому обманное ПО. Маркионе в переписке назвал действия пиарщика «бесконечно тупыми и бессовестными», попутно поинтересовавшись, не выжил ли Раньери из ума и заявив, что за содеянное Раньери нужно уволить. Теперь же выясняется, что гнев президента мог быть вызван иными причинами, а вовсе не поступком сотрудника: некоторые из бывших коллег Маркионе утверждают, что оказывается и обманное ПО было, и Маркионе был в курсе дела.

Собственно, уже летом в статусе мультимиллионера Маркионе оставляет должность Президента Fiat Chrysler и всё бы ему ничего, однако акционеры считают, что именно с его согласия обманное ПО всё-таки применяли. За компанию с Маркионе под колпаком у правосудия оказался и Скотт Кунсельман, руководивший в 2015 году «Отделом по контролю за безопасностью транспортных средств и соответствием их характеристик нормативным документам».

Так что спокойно наслаждаться заслуженным отдыхом у Маркионе вряд ли получится.

По материалам: www.kolesa.ru