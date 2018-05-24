Движение в Петербурге ограничат из-за концерта «Классика на Дворцовой» 

Движение транспорта в центре Петербурга ограничат из-за проведения гала-концерта «Классика на Дворцовой», сообщают «Невские новости». Мероприятие состоится 26 мая — в день закрытия ПМЭФ-2018.
По предварительным данным, ограничения будут действовать в субботу с 08.00 до полуночи. В течение этого времени водители не смогут проехать по участку Миллионной улицы от Дворцовой площади до Мошкова переулка, Певческому проезду и набережной реки Мойки от Певческого проезда до Невского проспекта.
Напомним, хедлайнером open-air станет дуэт звезд мировой оперной сцены Роберто Аланьи и Александры Куржак. Также петербуржцы и гости города услышат произведения Штрауса, Россини, Бизе, Верди и других композиторов.