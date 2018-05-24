NYT: Apple договорилась с Volkswagen о создании беспилотной машины для своих сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. / ТАСС /. Корпорация Apple заключила с германским автоконцерном Volkswagen соглашение о создании беспилотного автомобиля для своих сотрудников. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

По ее данным, речь идет о переоборудовании минивэна T6 Transporter производства Volkswagen в самоуправляемый шаттл, которым пользовались бы сотрудники Apple.

Ранее американская компания выступала с амбициозными планами, пытаясь договориться с такими компаниями, как BMW Mercedes-Benz , о создании коммерческой линейки полностью самоуправляемых электромобилей. Однако эти переговоры ни к чему не привели, прежде всего из-за чрезмерных требований Apple, которая настаивала на передаче ей полного контроля над дизайном и технологической составляющей будущих авто, пишет газета.

Теперь же Apple отказалась от прежних планов, сосредоточившись на создании беспилотного шаттла, который мог бы перевозить сотрудников корпорации. По данным издания, разработка такого авто занимает практически все время команды Apple, сформированной около четырех лет назад с целью создания самоуправляемых машин.

Еще два года назад в этот отдел входили свыше тысячи специалистов, однако из-за трудностей, с которыми столкнулась корпорация, несколько сотен человек решили уволиться оттуда, отмечает The New York Times . При этом работа над самоуправляемым шаттлом идет с отставанием от графика, добавляет она. Кроме того, у команды нет четкого плана, чем она будет заниматься после создания беспилотного минивэна.

Ранее The New York Times сообщала, что Apple потратила большие ресурсы на проектирование беспилотного электромобиля, в том числе наняла нескольких крупных специалистов, однако постоянно сталкивалась с трудностями. В итоге компания произвела серию увольнений в команде проекта, известного под кодовым названием Titan, в надежде провести его реорганизацию. Издание также отмечало, что Apple в данном сегменте автомобильного рынка существенно отстала от конкурентов, которые вовсю заняты разработкой и испытаниями своих беспилотных машин.