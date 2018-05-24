Красноярск меняет автопарк к Универсиаде 

Для обслуживания гостей и участников XXIX Всемирной зимней Универсиады Красноярску купят 96 автобусов и 8 троллейбусов. Заказчиком выступает государственное предприятие «Краевое АТП».
Спецификация покупки говорит, что приобретены будут: 47 автобусов среднего класса для пригородных перевозок (ПАЗ 320414-04 пригородный (30/50) VEKTOR 8.8 или эквивалент, вместимость — не менее 50 пассажиров); 31 автобус среднего класса вместимостью 57 человек (ПАЗ 320414-04 городской (23+1/57) или эквивалент) и 18 штук больших низкопольных автобусов вместимостью 109 человек (ЛиАЗ 529265 городской или эквивалент). Срок поставки 30 сентября 2018 года, начальная цена — 534,6 млн рублей. Не забудут и экологически чистый транспорт: 7 полунизкопольных троллейбусов на 100 мест и 1 — низкпольный на 80 мест купят к 28 февраля 2019 года. На это будет потрачено еще 65,4 млн рублей.