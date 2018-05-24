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Процедуру тромболизиса освоили все бригады «скорой помощи»
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Процедуру тромболизиса освоили все бригады «скорой помощи» 

ТВ-МИГ 5 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса zaomos.news
За четыре месяца этого года врачи службы «скорой помощи» Владимира и районов провели 112 процедур тромболизиса на догоспитальном этапе для пациентов с инфарктом, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.
Суть терапии — медикаментозное разрушение тромба, перекрывшего кровоток при инфаркте.
Главный врач станции «скорой помощи» города Владимира Сергей Кулибаба рассказал, что процедуру тромболизиса освоили все бригады — от реанимационных, которые выезжают на самые сложные случаи, до линейных.
«Раньше на «скорой» ее выполняли только врачи кардиологических бригад. Сейчас на станции круглосуточно дежурят две бригады реанимации и анестезиологии, в каждой — врач, анестезист, фельдшер и водитель», — отметил Кулибаба.
Отмечу, что симптомы инфаркта — резкая боль в груди, затрудненное дыхание, бледность, головокружение. Интенсивная терапия таким пациентам оказывается уже на госпитальном этапе, в автомобиле «скорой помощи».
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