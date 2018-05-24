Эксперт раскритиковал заявления о причастности России к крушению МН17

Игорь Коротченко. МОСКВА, 24 мая — РИА Новости . Заявления Международной следственной группы о якобы причастности российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» к катастрофе малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году являются бездоказательными и направленными на подготовку к новым санкциям против России, рассказал РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона»

Глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен на пресс-конференции Международной следственной группы в Нидерландах заявил, что «Бук», которым сбили «Боинг» над Украиной, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

"Новая порция обвинений не основана на каких-либо фактах, она является политически ангажированной и призванной в отсутствие реальных доказательств подкрепить первоначальную западную и украинскую версии о якобы причастности России и ополченцев Донбасса к авиационной катастрофе малайзийского Боинга", — сказал эксперт.

Он напомнил, что ведущий разработчик и производитель в области воздушных средств поражения "Алмаз-Антей" дважды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением малайзийского «Боинга» над Донбассом. «По результатам экспериментов полностью опровергнуты утверждения о типе ракеты и о месте ее запуска. Если принимать как данность, что „Боинг“ малайзийских авиалиний был сбит зенитно-ракетным комплексом „Бук“, то его могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировался украинскими военными, на вооружении которых были ЗРК „Бук“, доставшиеся Киеву после распада СССР», — отметил Коротченко.

Эксперт напомнил, что члены международной комиссии приглашались на второй натурный эксперимент, но отказались ехать в Россию. «Несмотря на это, все материалы были предоставлены международной комиссии и эти по результатам технического и инженерного анализа, они полностью опровергают утверждения международной комиссии», — сказал он.

Упомянутое заявление Международной следственной группы может быть связано с новой попыткой давления на Россию и как повод для новых санкций против РФ, отметил он.

"Очевидно, что в рамках дальнейшего давления на Россию и, возможно, подготовки новых санкций, Запад использует политически ангажированные выводы для того, чтобы настоять на первоначальной версии обвинения", — сказал эксперт.

Коротченко подчеркнул, что остаются неясными, в частности, вопросы проведения расследования Нидерландами на территории Украины, на вооружении которой стоят «Буки» с ракетами 9М38, и вооруженные силы которой контролировали поселок Зарощенское.

"Запрашивали ли Нидерланды у Украины документы по тем ЗРК «Бук-М1» Вооруженных сил Украины, с какой целью они находились в районе крушения «Боинга», опрашивались ли украинские военнослужащие-зенитчики, изымались ли боевые документы, и осматривались ли нидерландскими следователями сами украинские пусковые установки Буков?" — задается вопросом эксперт.

В четверг Минобороны РФ выразило озабоченность нацеленностью голландского следствия на обоснование своих выводов лишь за счет изображений из социальных сетей. В МО РФ сообщили, что Россия представила исчерпывающие доказательства, указывающие на причастность украинских расчетов ЗРК «Бук» к уничтожению «Боинга» из Нидерландов, а также что голландские следователи не учитывают показания очевидцев о пуске ракеты с подконтрольной украинским вооруженным силам территории.

Малайзийский «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. В докладе Международной следственной группы утверждалось, что поразивший «Боинг» ЗРК «Бук» был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей», ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов «Бук», также подтверждают, что «Боинг» был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.