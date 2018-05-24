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Порошенко пообещал кару сбившему Боинг над Донбассом «злу»
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Порошенко пообещал кару сбившему Боинг над Донбассом «злу» 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что прокуратура Нидерландов в ближайшее время передаст в суд обвинения против лиц, которых считают виновными в крушении «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом летом 2014 года. Свое заявление украинский президент опубликовал в Facebook.
«Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов при содействии партнерских служб ряда других стран удалось установить «прописку» «Бука»-убийцы: 53-я Курская зенитно-ракетная бригада Вооруженных сил России», — написал он.
По его словам, Украина сделает «все возможное, чтобы действия Российской Федерации как государства, поддерживающего терроризм, получили надлежащую оценку в Международном Суде ООН в рамках рассмотрения инициированного нами в начале прошлого года дела». «Зло будет наказано, а справедливость восстановлена!», — заверил украинский лидер.
24 мая Совместная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы заявила о причастности российских Вооруженных сил к крушению самолета. По мнению экспертов, «Боинг» был сбит ракетой из российского зенитного ракетного комплекса «Бук», направленном на территорию Украины с базы 53-й бригады в районе Курска. Уничтожившая самолет ракета была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Также представители JIT пришли к выводу, что на следующий день после катастрофы ракетный комплекс был переправлен в Россию.
В российском Министерстве обороны выводы JIT признать отказались и заявили, что зенитные ракетные комплексы РФ никогда не пересекали российско-украинскую границу. По версии российских военных, «Боинг» сбили из украинского «Бука».
Лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
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