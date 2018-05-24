В роще на Штахановского избили и изнасиловали подростка

В донской столице несовершеннолетняя девочка стала жертвой насильника. ЧП произошло около десяти часов вечера недалеко от остановки «Лестница» на Штахановского.

Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, в роще, рядом с пешеходной дорожкой, мужчина возрастом 25–30 лет вначале несколько раз ударил жертву по лицу. Затем, сыпля угрозами, злоумышленник изнасиловал подростка, после чего скрылся.

— Рост подозреваемого 160–165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светлые с залысинами на лбу. Был одет в серую кофту с капюшоном и темные спортивные штаны, — прокомментировал источник в правоохранительных органах региона. — Происшествие случилось 18 мая.