Ещё
В роще на Штахановского избили и изнасиловали подростка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В роще на Штахановского избили и изнасиловали подростка 

161.ru 4 часа назад
Фото: 161.ru
В донской столице несовершеннолетняя девочка стала жертвой насильника. ЧП произошло около десяти часов вечера недалеко от остановки «Лестница» на Штахановского.
Как рассказал источник в правоохранительных органах региона, в роще, рядом с пешеходной дорожкой, мужчина возрастом 25–30 лет вначале несколько раз ударил жертву по лицу. Затем, сыпля угрозами, злоумышленник изнасиловал подростка, после чего скрылся.
— Рост подозреваемого 160–165 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы светлые с залысинами на лбу. Был одет в серую кофту с капюшоном и темные спортивные штаны, — прокомментировал источник в правоохранительных органах региона. — Происшествие случилось 18 мая.
161.ru: последние новости
На содержание донских дорог потратят 4,6 миллиарда рублей «Я паркуюсь, как чудак»: публикуем фотографии читателей, ставших свидетелями самых хамских парковок Работу фельдшеров в поликлиниках Ростова продлят во время ЧМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги93
Возмужавший Renault Duster: больше, выше, шире1
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП26
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма128
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО61
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение