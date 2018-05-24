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Трое подростков едва не пустили под откос поезд в Уссурийске
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Трое подростков едва не пустили под откос поезд в Уссурийске 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Машинист грузового поезда сообщил в дежурную часть Линейного отдела МВД на станции Уссурийск, что на железнодорожных путях лежит кусок шпалы. Транспортные полицейские установили личности детей, которые устроили опасные игры, сообщает ИА UssurMedia.
Это сделали трое подростков, проживающих в селе Чкаловское Спасского района. Они признались, что после купания на речке отправились домой по железной дороге. Один из них увидел в откосе насыпи кусок шпалы и из баловства положил его на рельсы.
Двое из трех школьников состоят на профилактическом учете и ранее побывали в Центре временного содержания для подростков.
Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних провели с детьми профилактические беседы и составили административные протоколы на их родителей.
Информация о подростках направлена в комиссию по делам несовершеннолетних по Спасскому району.
В апреле транспортные полицейские Уссурийска задержали две группы подростков. Одни несовершеннолетние бегали по железнодорожным путям, а другие — забрасывали камнями проезжавшие поезда.
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