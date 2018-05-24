В Нижневартовске на ремонт городских дорог выделено 200 млн рублей

В Нижневартовске приступили к ремонту дорожного полотна. Сейчас работы по устранению колейности идут в районе городской набережной.

Участки дорог, которые нужно привести в порядок определила комиссия, учитывая пожелания жителей города, депутатов и указания ГИБДД , сообщает администрация города.

До 1 октября подрядная организация будет заниматься ликвидацией ям и колейности на 57 участках. На ремонтные работы 42 млн рублей выделено из городского бюджета.

Помимо этого сплошной асфальт положат на 4-х улицах города и одном переулке. В старой части города на дороге в порядок приведут улицу Лопарева, укрепят обочины и заменят бордюры.

Отметим, что недавно в Нижневартовске по улице Чапаева обвалился участок дороги. Образовалась яма глубиной около 2-х метров.