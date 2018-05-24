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Инвалидам начнут выдавать автомобили
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Инвалидам начнут выдавать автомобили 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Гражданам России с инвалидностью могут начать выдавать автомобили с ручным управлением. Это необходимо для того, чтобы каждый человек с ограниченными возможностями передвижения мог спокойно преодолевать нужные ему расстояния.
В 2004 году законом о монетизации льгот было отменено предоставление инвалидам автотранспортных средств. Но депутаты Госдумы от «Справедливой России» решили исправить эту ситуацию — разработали и внесли на рассмотрение коллег поправки в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Там сказано, что восстанавливается право инвалидов на получение автотранспортного средства именно как специального средства для передвижения. Рассмотреть инициативу в первом чтении Госдума планирует 24 мая.
«Для этих инвалидов автомобиль не роскошь, а крайне необходимое средство реабилитации, компенсирующее потерю мобильности. Всё это усугубляется неприспособленностью общественного транспорта для передвижения инвалидов, а также несовершенством всей дорожной инфраструктуры. Инвалиды в своих многочисленных обращениях в органы власти и общественные организации инвалидов ставят вопрос о восстановлении в законодательстве права на льготное получение автотранспортных средств», — пишут авторы в пояснительной записке к законопроекту.
Там также устанавливается, что к техническим средствам реабилитации относятся дополнительные приспособления к автотранспортным средствам, включая ручное управление для них.
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