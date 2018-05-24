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Британия запускает «умные» светофоры, которые всегда загораются зеленым
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Британия запускает «умные» светофоры, которые всегда загораются зеленым 

TechCult 3 часа назад
Фото: TechCult
Невозможно представить себе улицы современного города без светофоров, однако они так и не решили транспортных проблем: вынужденные остановки в часы пик приводят к пробкам, из-за них изнашивается тормозная система, а работающие вхолостую двигатели загрязняют воздух. Британская инженерная компания АЕСОМ разработала новый «умный» светофор, который будет встречать водителя на очередном перекрестке только приветливым зеленым светом. Секрет очень прост: смарт-светофоры будут сообщать водителям рекомендуемую скорость движения с таким расчетом, чтобы следующий светофор был исключительно «зеленым», и им не пришлось делать вынужденных остановок, экономя бензин и не создавая пробок.
Новинка будет впервые протестирована в Йорке (Великобритания). В случае успеха, новые светофоры начнут устанавливать во всех британских городах, после чего их смогут приобрести и другие страны.
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