Новосибирцы нашли в Ленинском районе капкан с собакой. Она сбежала с оторванной лапой

В Ленинском районе Новосибирска зоозащитники вытащили из капкана собаку, которая пряталась в заброшенном доме недалеко от улицы Троллейной — животное сбежало по пути в больницу.

Накануне к зоозащитникам обратилась за помощью девушка, которая обнаружила собаку, попавшую в капкан. Животное пряталось в доме, где живут ещё несколько собак. Сообщение о собаке получила член группы «Зооспас» Татьяна Дерксен, которая живёт неподалёку. Она отправилась на место к сообщившей о найденной собаке девушке.

«Мы с мужем приехали туда, у нас ничего с собой не было кроме поводка, ошейника. Мужчина там помог — дал лом мне. Там старый дом, собаки в подпол забились. Капкан торчал между половиц. Её нереально было достать. Я и супруг мой начали вскрывать половицу, собака начала всё дальше и дальше уползать. Потом всё-таки нам удалось: половицы все повскрывали, собаку достали», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Дерксен.

На руки собаку взяла девушка, которая позвала зоозащитников. Муж Татьяны вскрыл капкан. Но задняя лапа пса была сильно травмирована — она буквально висела на лоскутах кожи. Спасённую собаку завернули в одеяло.

«Мы повезли собаку в «Ветлекарь», и одновременно по пути там была ещё одна раненная собака. Много ран на не ней было, с глазом что-то, голова пробита, у собаки была удавка на шее, она сильно хромала», — рассказала Дерксен, отметив, что за второй собакой выехали другие зоозащитники «Группы помощи в отлове. Новосибирск».

Татьяна Дерксен добралась до ветлечебницы на Красном проспекте, но когда выходила из машины, собака вырвалась и убежала с оторванной лапой.

Собаку, у которой была удавка на шее, забрали представители общественного движения «Права животных». Они также хотели забрать и собаку, спасённую из капкана. Но теперь зоозащитники вынуждены объявить поиск.

Всех, кто мог видеть пострадавшую собаку, просят обращаться по телефонам 8-913-747-2016, 8-913-454-0106, 8-905-939-2870.

Недавно жители Новосибирска помогли другой собаке — потерявшееся животное неделю провело возле Димитровского моста. После публикации хозяйка нашла свою собаку.