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В Нижнем Тагиле молодой человек украл ящик для пожертвований
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В Нижнем Тагиле молодой человек украл ящик для пожертвований 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Минувшим днем, 23 мая, в Нижнем Тагиле молодой человек украл ящик для сбора средств на лечение тяжелобольных детей, установленный волонтерами благотворительного фонда «Прикоснись к добру».
Инцидент произошел в районе 14:37 в кондитерской на проспекте Ленина, 23. Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника.
По словам владелицы кондитерской, молодой человек попросил продать газированную воду из холодильника, а когда она отвернулась, парень схватил бокс с пожертвованиями и скрылся. Сотрудники кондитерской разместили видео произошедшего в одной из социальных сетей.
Видео инцидента можно посмотреть здесь.
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