В Нижнем Тагиле молодой человек украл ящик для пожертвований

Минувшим днем, 23 мая, в Нижнем Тагиле молодой человек украл ящик для сбора средств на лечение тяжелобольных детей, установленный волонтерами благотворительного фонда «Прикоснись к добру».

Инцидент произошел в районе 14:37 в кондитерской на проспекте Ленина, 23. Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника.

По словам владелицы кондитерской, молодой человек попросил продать газированную воду из холодильника, а когда она отвернулась, парень схватил бокс с пожертвованиями и скрылся. Сотрудники кондитерской разместили видео произошедшего в одной из социальных сетей.

Видео инцидента можно посмотреть здесь.