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«Летела вниз солдатиком»: на Краснолесья женщина упала с одного из верхних этажей жилой высотки
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«Летела вниз солдатиком»: на Краснолесья женщина упала с одного из верхних этажей жилой высотки 

e1.ru 27 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня днём на улице Краснолесья погибла женщина. Она выпала с одного из верхних этажей жилого дома № 147.
— Я видел только момент полёта и после этого сразу выбежал на улицу. Летела вниз солдатиком, — рассказал местный житель по имени Дмитрий. — Когда прощупали пульс, стало понятно, что женщина мертва. Вызвали скорую и полицию. Сходил за покрывалом, и мы накрыли погибшую. Этаж, с которого она упала, не удалось установить, но точно не ниже десятого, судя по полученным переломам.
Гибель женщины сейчас расследуют сотрудники Следственного комитета. В ведомстве сообщили, что устанавливают личность погибшей.
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