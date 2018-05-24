Васильев просит полицию Москвы проконтролировать ситуацию с избитым студентом из Дагестана

МАХАЧКАЛА, 24 мая. / ТАСС /. Врио главы Дагестана Владимир Васильев попросил полицию Москвы взять под контроль ситуацию со студентом-медиком из Дагестана Амиром Абумуслимовым, который попал в кому после того, как был избит на улице в столице, сообщила в четверг администрации главы и правительства республики.

Инцидент произошел в центре Москвы 12 мая. Студент МГМУ имени Сеченова из Дагестана Амир Абумуслимов был избит на Андреевском мосту во время прогулки с другом после учебы. Медики диагностировали у него инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг, студент находится в коме в одной из столичных больниц. Пресс-служба главка МВД по Москве 22 мая сообщила, что подозреваемый в избиении задержан, им оказался 18-летний студент Анвар Батиров.

"Врио главы Дагестана Владимир Васильев обратился к руководству ГУВД Москвы с просьбой взять под контроль эту ситуацию. Личность человека, избившего Амира, установлена, в настоящее время ведется следствие. В курсе произошедшего и мэр Москвы Сергей Собянин ", — говорится заявлении пресс-службы.

По ее данным, состояние Абумуслимова оценивается как тяжелое, но стабильное, он перенес операцию.

"Особую благодарность Владимир Васильев выражает москвичке Ирине Бахотской и ее супругу, которые оказали Амиру Абумуслимову первую помощь. Руководитель республики желает Амиру скорейшего выздоровления, а всех дагестанцев призывает сохранять выдержку и достоинство", — добавили в пресс-службе.