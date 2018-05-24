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«Гостям был обеспечен комфорт»: в ТРК «Горки» назвали причину остановки колеса обозрения
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«Гостям был обеспечен комфорт»: в ТРК «Горки» назвали причину остановки колеса обозрения 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Колесо обозрения возле ТРК «Горки» остановилось 23 мая, когда на высоте в одной из кабинок были женщина с внучкой, из-за сбоя в электропитании. В торгово-развлекательном комплексе заверили, что после происшествия сделали выводы, и в дальнейшем поездки на аттракционе станут более безопасными.
— Остановку аттракциона спровоцировала защитная система отключения двигателей, которая срабатывает при любых нештатных ситуациях для обеспечения безопасности людей, — объяснили в пресс-службе ТРК «Горки». — В момент остановки в кабинках находились гости, однако им был обеспечен комфорт во время вынужденного ожидания, так как каждая кабинка оснащена кондиционером. Эта ситуация позволила удостовериться в нормальной работе аварийной системы, а также принять решения, минимизирующие последствия подобных случаев в дальнейшем. Тем самым аттракцион станет ещё более комфортным, надёжным и безопасным для всех наших гостей.
Сейчас колесо обозрения работает в привычном режиме.
Аттракцион остановился 23 мая в 17 часов. Ремонтная бригада запускала его полчаса. Как вызволяли пассажиров, смотрите в нашем материале.
Колесо обозрения открыли у «Горок» осенью прошлого года. Его высота 50 метров, аттракцион делает полный оборот за 14 минут. Он оснащён 32 современными кабинками с круговым остеклением, удобными сиденьями и климат-контролем.
Изначально колесо располагалось в Адлере во время проведения Олимпиады. Из-за изменения концепции развития земельного участка, где стоял аттракцион, его переместили в Челябинск. Перед запуском в кабинки загружали мешки с песком, проверяя таким образом надежность конструкции.
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