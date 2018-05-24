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В Волгоградской области дальнобойщик утонул после занятий серфингом
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В Волгоградской области дальнобойщик утонул после занятий серфингом 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области утонул дальнобойщик, решивший покататься на серфинге с парусом.
— Два дня назад 47-летний Игорь Фисенко из поселка Быково, который в последнее время работал в столице, приехал отдохнуть в родные места, — уточнили в правоохранительных органах. — Поставив машину Renault Logan в 500 метрах от поселка, он достал свой черный гидрокостюм, ботинки для серфинга, очки и черный парус. Встать на доску мужчина решил на Волгоградском водохранилище.
Вечером, так и не дождавшись возвращения серфингиста, его родные забили тревогу — телефон мужчины был отключен, а машина пуста.
— Катание Игоря Фисенко по Волгоградскому водохранилищу закончилось трагедией, — добавили в правоохранительных органах. — Его тело нашли в акватории Дубовского района. Из-за чего молодой дальнобойщик ушел под воду, неизвестно.
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