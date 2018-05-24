Видео: Можно ли ездить на колесе из бумаги

Соскучились по экспериментам от российских видеоблогеров? Вот вам свежее видео из Гаража 54. На этот раз мастера на все деньги купили бумаги и сделали из нее бумажное колесо в 1666 слоев, потратив на свое изделие порядка 10 000 листов бумаги. Для этого потребовалось много клея, выпиливания из бумаги (практически по дереву) и чуточку смекалки для прикрепления готового колеса к машине.

Ну а самое главное, что потом, как полагается, блогеры выгуляли старенький ВАЗ (господи, ну и натерпелся же он у своих хозяев) по городу и даже подрифтили на нем. Удивительно, но колесо справилось, только под конец, правда, начало деформироваться.

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