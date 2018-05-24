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Почему объявили забастовку кондукторы?
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Почему объявили забастовку кондукторы? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Около 40 кондукторов «САТП №1» объявили забастовку. Люди требуют официального трудоустройства и белой зарплаты, сообщили активисты профсоюзного движения.
В декабре 2017 г. угрозами их вынудили уволиться по собственному желанию. В условиях, далёких от соблюдения норм трудового законодательства, сотрудники предприятия, по их словам, проработали пять месяцев. Поводом для открытого протеста послужило снижение стоимости проезда на городских маршрутах до 20 руб. с 1 мая. Дело в том, что в связи с этим на предприятии подняли план. За смену кондукторы теперь обязаны продавать билетов на 12 тыс. руб. вместо 10,8 тыс. руб. В итоге водители не успевают отдыхать, создаётся опасная ситуация на дорогах.
На «САТП №1» считают, что ситуацию раздула группа недовольных кондукторов. Инцидентом уже заинтересовались надзорные органы. Прокуратура будет проверять работу автотранспортного предприятия. Мэрия Сыктывкара поддержала кондукторов и заявила, что в данном конфликте будет отстаивать интересы работников предприятия.
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