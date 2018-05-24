История с гибелью младенца в Братске дошла до Первого канала

Шокирующий инцидент в результате, которого в одном из домов Братска погиб новорожденный мальчик, вызвал широкий общественный резонанс. Накануне, 23 мая, авторы и ведущие передачи «Мужское / Женское» на Первом канале обсуждали этот случай. В телевизионном эфире приняли участие не только молодые родители погибшего ребенка, но и их родственники. Как известно, трагедия произошла в марте этого года. Малыш, которому не исполнилось даже месяца погиб от полученных ожогов, поскольку скатился ночью в проем между кроватью и горячей батареей. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Матери ребенка грозит до двух лет лишения свободы.

Во время эфира, на который были приглашены соседи молодой пары, выяснилось, что в день гибели малыша в квартире было застолье. Многие уверены, что в трагическом инциденте может быть виноват отец мальчика, который лег спать только под утро и мог случайно столкнуть младенца с кровати. Знакомые с матерью погибшего мальчика и ее супругом в один голос негодуют и не могут понять, как дома при родителях буквально заживо сварился младенец.

Известно, что молодой человек, проходит по делу как потерпевший. Супруга всячески оправдывает любимого, несмотря на то, что именно ей грозит решетка. Эксперты телепередачи посоветовали девушке рассказать следователям все, что было на самом деле.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pexels.com.