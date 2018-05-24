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Внедорожник «Комендант» из серии Aurus будет наиболее востребованной автомоделью
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Внедорожник «Комендант» из серии Aurus будет наиболее востребованной автомоделью 

Car.ru 16 часов назад
Фото: Car.ru
Такое мнение высказал министр Мантуров в беседе с журналистами. Он в частности отметил, что окончательно работы по данной автомодели будут завершены к 2019 году.
Ожидается, что автоновинка будет иметь повышенный спрос не только из-за интереса к самой линейке отечественных спецмашин, а еще и из-за актуальности автомодели внедорожник как таковой.
Что касательно линейки «Кортеж» (Aurus) в целом, то по мнению министра говорит про полноценный экспорт автомоделей данного автобренда серьезно можно будет лишь начиная с 2020 года.
Раньше скорее всего никак не получится. И виной тому исключительно организационные вопросы.
К озвученному периоду уже будет предопределено, как будут осуществляться поставки, кто будет выступать основным дистрибьютором и т.п.
Ранее заявленная ориентировочная стоимость автомоделей линейки Aurus в 6-7 млн рублей сегодня откорректирована в сторону 10 млн рублей.
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