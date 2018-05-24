Внедорожник «Комендант» из серии Aurus будет наиболее востребованной автомоделью

Такое мнение высказал министр Мантуров в беседе с журналистами. Он в частности отметил, что окончательно работы по данной автомодели будут завершены к 2019 году.

Ожидается, что автоновинка будет иметь повышенный спрос не только из-за интереса к самой линейке отечественных спецмашин, а еще и из-за актуальности автомодели внедорожник как таковой.

Что касательно линейки «Кортеж» (Aurus) в целом, то по мнению министра говорит про полноценный экспорт автомоделей данного автобренда серьезно можно будет лишь начиная с 2020 года.

Раньше скорее всего никак не получится. И виной тому исключительно организационные вопросы.

К озвученному периоду уже будет предопределено, как будут осуществляться поставки, кто будет выступать основным дистрибьютором и т.п.

Ранее заявленная ориентировочная стоимость автомоделей линейки Aurus в 6-7 млн рублей сегодня откорректирована в сторону 10 млн рублей.