Внедорожник серии «Кортеж» возможно будут собирать в Ульяновске

Как мы помним, проект «Кортеж» с самого начала был покрыт вуалью загадочности и тайн. Видимо не желая менять традиции, лица близкие к проекту продолжают выдерживать интригующую паузу и оставлять некоторую недосказанность.

Очередной сенсационной разработкой линейки Aurus будет внедорожник. Машина получит имя «Комендант» и будет официально представлена не позднее 2019 года.

Aurus — это производная от латинского Aurum (золото) и сокращенного обозначения РФ — rus.

Автомодели лимузин, седан и минивэн спецсерии предстанут на суд российских автолюбителей и гостей Российской Федерации в конце лета (29.08.2018 года) на московском мотор-шоу.

На вопрос журналистов, где намечено старт серийного производства спецвнедорожника, министр Мантуров уклончиво ответил, мол рассматриваются различные промплощадки.