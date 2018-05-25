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Внедорожник серии «Кортеж» возможно будут собирать в Ульяновске
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Внедорожник серии «Кортеж» возможно будут собирать в Ульяновске 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Как мы помним, проект «Кортеж» с самого начала был покрыт вуалью загадочности и тайн. Видимо не желая менять традиции, лица близкие к проекту продолжают выдерживать интригующую паузу и оставлять некоторую недосказанность.
Очередной сенсационной разработкой линейки Aurus будет внедорожник. Машина получит имя «Комендант» и будет официально представлена не позднее 2019 года.
Aurus — это производная от латинского Aurum (золото) и сокращенного обозначения РФ — rus.
Автомодели лимузин, седан и минивэн спецсерии предстанут на суд российских автолюбителей и гостей Российской Федерации в конце лета (29.08.2018 года) на московском мотор-шоу.
На вопрос журналистов, где намечено старт серийного производства спецвнедорожника, министр Мантуров уклончиво ответил, мол рассматриваются различные промплощадки.
Однако шансов больше остальных у Челябинской площадки Ford, а также у Ульяновска.
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