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ЦОДД: Участки ул. Подвойского и Стрельбищенского пер. станут односторонними с 12 июня
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ЦОДД: Участки ул. Подвойского и Стрельбищенского пер. станут односторонними с 12 июня 

Агентство «Москва» 15 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Участки ул. Подвойского и Стрельбищенского пер. в Пресненском районе с 12 июня станут односторонними, благодаря чему появится 262 парковочных места. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).
«Новая схема движения будет введена в центре Москвы. С 12 июня участок ул. Подвойского от 3-й Красногвардейской ул. до Звенигородского шоссе и участок Стрельбищенского пер. от Звенигородского шоссе до ул. Литвина-Седого станут односторонними», — говорится в сообщении.
Уточняется, что жители района обратились в ЦОДД с просьбой создать парковочные места. Ширина проезжей части не позволяет организовать парковочные места при существующей схеме движения. Так, благодаря изменению организации дорожного движения, будет организовано 262 дополнительных парковочных места для жителей.
«ЦОДД просит автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков», — добавили в пресс-службе.
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