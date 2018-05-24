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Какой материал будут применять для разметки на трассах СКФО вместо краски?
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Какой материал будут применять для разметки на трассах СКФО вместо краски? 

АиФ Ставрополье 15 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
«В этом году на федеральных дорогах СКФО будут чаще использовать для разметки термопластик вместо краски, — сообщил специалист по связям с общественностью Управления федеральных дорог „Кавказ“ Александр Божков. — Он качественнее, чем краска, которая стирается уже через полгода. Пластик же держится год. К тому же благодаря использованию этого материала маркировку можно видеть и ночью. Правда, краска стоит гораздо дешевле».
До конца июня 21 бригада дорожников уложит более 800 тонн термопластика и более 350 литров специальной краски на площади более 650 тысяч кв. м.
Интересно, что на всех автомобилях, на которых наносят разметку, установлены датчики системы ГЛОНАСС.
Таким образом контролируют работу дорожников. За некачественный ремонт дорожные организации будут наказывать.
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