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Юрист из Воронежа не смогла добиться изменений в правилах дорожного движения
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Юрист из Воронежа не смогла добиться изменений в правилах дорожного движения 

Вести Воронеж 15 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Автомобилистка через Верховный суд пыталась оспорить трактовку термина «перекрёсток».
Юрист из Воронежа Любовь Кобцева не смогла через Верховный суд добиться того, чтобы любой выезд со двора или парковки мог называться перекрёстком. Автомобилистка не смогла доказать, что российские ПДД противоречат Венской конвенции о дорожном движении, поэтому они изменены не будут, сообщает «Коммерсантъ». В суд женщина обратилась после того, как её оштрафовали за стоянку в запрещённой зоне на одной из улиц. Она думала, что остановилась по правилам, так как миновала перекрёсток и действие знака, запрещающего стоянку. Но в местном ГИБДД автомобилистке пояснили, что это был не перекрёсток, а выезд с прилегающей территории. Горожанка изучила документы и пришла к выводу, что ПДД в таком виде идут в разрез с Венской конвенцией о дорожном движении 1968 года, где не упоминается о выездах с прилегающих территорий и перекрёстками значатся любые пересечения дорог, рассказывают журналисты. Сперва Любовь Кобцева обратилась в правительство РФ с просьбой пересмотреть трактовку термина «перекрёсток», но позже решила дойти до Верховного суда. — Поскольку Россия ратифицировала конвенцию, то обязана ее исполнять, — заявила в суде горожанка и отметила, что из-за существующих порядков в Воронеже большие проблемы с парковкой. Представитель Правительства РФ и МВД в ответ заявил, что Венская конвенция не запрещает России использовать в национальных ПДД какие-либо дополнения к терминологии. Поэтому здесь понятие «перекресток» и исключение из него выездов со двора, заправки или из любых тупиковых проездов, включая выезды с предприятий, вполне допустимо, передаёт «Ъ». В итоге суд встал на сторону правоохранителей. Эксперты же после этого дела озадачились вопросом — как решить проблему нехватки дорожных знаков на перекрёстках.
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