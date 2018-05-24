Юрист из Воронежа не смогла добиться изменений в правилах дорожного движения

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Прокуратура потребовала от властей Воронежа разобраться с пробками на улице Шишкова

Воронежцы даже через суд не смогли добиться обустройства дороги у своих дачных участков

Семья найденного в воронежской больнице дедушки решила не забирать его домой