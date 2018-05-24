Региональные дороги сменят статус

Правительственная комиссия по транспорту в апреле утвердила план Минтранса перевести 17 572 километров автодорог в федеральную собственность. Об этом сообщают «Ведомости». Процесс передачи растянется до 2031 года.

Такой ход необходим, так как регионам не хватает денег наладить дорожное хозяйство. После передачи их дорожная сеть уменьшится, и они из своих дорожных фондов смогут больше тратить на оставшиеся дороги. А наиболее загруженные и выполняющие межрегиональные функции будут отремонтированы за федеральные деньги. По плану Минтранса федеральный статус получат, например, дорога, ведущая к Керченскому мосту, обходы Нижнего Новгорода и Читы, трасса Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

Сейчас нормативам не соответствует 40–60% региональных дорог, иногда до 80%. Передача дорог позволит улучшить соответствие нормативам в конкретном регионе всего на 5–10 процентных пунктов, ведь сменят статус всего 17 000, пусть и основных, из 500 000 километров. Росавтодору придется потратить порядка 80 миллиардов рублей до 2030 года на содержание, ремонт и капитальный ремонт. Напомним, что к 2024 году по новому майскому указу президента до нормативного состояния регионам предстоит довести половину дорог.